В Тамбовской области снова продают усадьбу, в которой жил нарком Чичерин
Усадьбу «Караул» в Инжавинском округе Тамбовской области, где в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин, снова выставили на конкурс. Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения (ОКН). Начальная цена лота с предыдущих торгов не изменилась и составляет 2,5 млн руб. Это следует из документации тендера.
Усадьба находится в федеральной собственности. В состав лота входят «Главный дом» на 726,4 кв. м, «Гостевой дом» на 934,1 кв. м и «Хозяйственный двор» на 174,9 кв. м. Общая площадь выставленных на продажу объектов составляет 1,8 тыс. кв. м. Они расположены на участке в федеральной собственности площадью 309,6 тыс. кв. м, который не планируется продавать.
По условиям конкурса покупатель должен выполнить комплекс работ по сохранению ОКН до 31 декабря 2029 года. При этом общий срок для выполнения условий процедуры составляет семь лет.
Размер задатка составляет 2,3 млн руб., шаг конкурса — 25 тыс. руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 декабря, итоги планируют подвести 18-го. Предыдущие торги по продаже усадьбы не состоялись из-за отсутствия заявок.
В начале ноября в Мичуринске Тамбовской области состоялся конкурс по продаже ОКН регионального значения «Дом жилой с воротами и оградой» 1868 года постройки. Его выкупил местный бизнесмен Борис Аверочкин за 70 тыс. руб. при начальной цене 1 руб.