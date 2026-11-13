В Тамбовской области снова продают усадьбу, в которой жил нарком Чичерин

Усадьба находится в федеральной собственности. В состав лота входят «Главный дом» на 726,4 кв. м, «Гостевой дом» на 934,1 кв. м и «Хозяйственный двор» на 174,9 кв. м. Общая площадь выставленных на продажу объектов составляет 1,8 тыс. кв. м. Они расположены на участке в федеральной собственности площадью 309,6 тыс. кв. м, который не планируется продавать.