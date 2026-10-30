В Тамбовской области не смогли продать усадьбу, в которой жил нарком Чичерин
Никто не заявился на конкурс по продаже усадьбы «Караул» в Тамбовской области, в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин. В связи с этим конкурс по реализации объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) признали несостоявшимся. Об этом сообщается в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 2,5 млн руб. Новые торги пока не объявили.
Усадьба находится в селе Караул Инжавинского округа и находится в федеральной собственности. В состав лота входили «Главный дом» площадью 726,4 кв. м, «Гостевой дом» на 934,1 кв. м и «Хозяйственный двор» на 174,9 кв. м. Общая площадь выставленных на продажу объектов составляет 1,8 тыс. кв. м. Они расположены на участке в федеральной собственности площадью 309,6 тыс. кв. м, который не планируется продавать.
По условиям конкурса покупатель должен был выполнить комплекс работ по сохранению ОКН до 31 декабря 2029 года. При этом общий срок для выполнения условий процедуры составляет семь лет.
На прошлой неделе глава тамбовского крестьянско-фермерского хозяйства Николай Четырин в ходе аукциона выкупил четыре помещения в ОКН регионального значения «Дом Солодихиных» в Тамбове. Он получил лот за 3,4 млн руб. при начальной цене 1,2 млн. Тогда же с московским ООО «Сиверсия» заключили договор купли-продажи на ОКН регионального значения «Дом жилой» на пересечении улиц Базарной и Куйбышева, 136/76 в облцентре. Он достался компании по начальной цене в 1 руб. По условиям торгов обоим покупателям нужно отреставрировать полученные ОКН.