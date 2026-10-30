В Тамбовской области не смогли продать усадьбу, в которой жил нарком Чичерин

Никто не заявился на конкурс по продаже усадьбы «Караул» в Тамбовской области, в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин. В связи с этим конкурс по реализации объекта культурного наследия федерального значения (ОКН) признали несостоявшимся. Об этом сообщается в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 2,5 млн руб. Новые торги пока не объявили.