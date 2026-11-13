Пермское агентство выплатило туристам 300 тыс. рублей за сорванный отдых в Турции
Судебные приставы добились выплаты почти 300 тыс. руб. пермской семье, чей отпуск сорвался из-за недобросовестного турагента. Как сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю, супружеская пара приобрела тур в Кемер продолжительностью восемь ночей с системой питания «ультра все включено». Общая стоимость путевки и бронирования мест в самолете превысила 318 тыс. руб.
Несмотря на полученные документы, менее чем за сутки до вылета турагент сообщил о финансовых трудностях и признался, что забронированный тур не был оплачен. В ходе проверки выяснилось, что поездка фактически не была организована: ваучер не подтвердился у туроператора, страховой полис был оформлен на другое лицо, а туристы отсутствовали в списках авиакомпании.
Не получив ответа на направленную претензию, супруги обратились в суд. В ходе разбирательства турагент вернул стоимость путевки. Суд удовлетворил иск, взыскав с индивидуального предпринимателя неустойку, компенсацию морального вреда и штрафы. Предпринимательницу уведомили о возбуждении исполнительных производств и предупредили о возможных мерах принудительного взыскания в случае неисполнения судебного решения. Для погашения задолженности пристав обратил взыскание на зарплату должницы и денежные средства на ее банковских счетах.
В результате вся сумма поступила на депозитный счет подразделения службы судебных приставов. Семья получила выплаты в полном объеме.