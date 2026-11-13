Пермское агентство выплатило туристам 300 тыс. рублей за сорванный отдых в Турции

Несмотря на полученные документы, менее чем за сутки до вылета турагент сообщил о финансовых трудностях и признался, что забронированный тур не был оплачен. В ходе проверки выяснилось, что поездка фактически не была организована: ваучер не подтвердился у туроператора, страховой полис был оформлен на другое лицо, а туристы отсутствовали в списках авиакомпании.