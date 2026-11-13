Стоимость апартаментов в Ялте составила 415 тысяч рублей за квадратный метр
Средняя цена сервисных апартаментов в Ялте и Алуште составляет 415 тыс. руб. за квадратный метр, в Евпатории — 272 тыс. руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в консалтинговом агентстве Macon.
В целом, по данным аналитиков компании, средняя цена квадратного метра сервисных апартаментов на побережье Краснодарского края и Крыма в 2026 году составляет 470 тыс. руб. Рост по сравнению с 2025 годом составил 1%. Самый дорогой «квадрат» курортной недвижимости — в Сочи (850 тыс. руб. за кв. м), на втором месте — Туапсе (751 тыс. руб.), на третьем — Анапа (436 тыс. руб.).
«Число сделок по побережью Краснодарского края и Крыма по итогам девяти месяцев 2026 года упало на 39% относительно аналогичного периода прошлого года. Мы связываем это с первичным насыщением рынка, конкуренцией со стороны других курортных зон и сложной политической и экономической обстановкой»,— рассказала «Ъ-Кубань» директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.
По словам эксперта, сейчас рынок апартаментной недвижимости насыщен проектами категории «четыре» и «пять звезд», тогда как объекты категории «три звезды» почти не представлены. «Мы считаем, что сегмент находится под влиянием негативных внешних факторов, а также сказывается усиление конкуренции на побережье и за его пределами со стороны других курортных зон. Потенциал у сегмента апарт-отелей есть, но в ближайший год сделки и цены, вероятно, будут стагнировать»,— прокомментировала госпожа Змиевская.
Как рассказала «Ъ-Кубань» заместитель генерального директора по коммерческой деятельности ГК «Таврида Девелопмент» Елена Кабешева, в премиальном сегменте первичного рынка Крыма с августа 2025 по август 2026 года средняя стоимость квадратного метра выросла на 20,5%. Наиболее дорогие предложения, по словам эксперта, сосредоточены в Ялте, где «ограниченность подходящих для строительства участков поддерживает ценность качественных проектов».
«В 2026 году спрос на курортные апартаменты в Крыму становится более избирательным: покупатели внимательнее оценивают локацию, концепцию, качество инфраструктуры и перспективы доходности. Одним из наиболее востребованных инструментов стимулирования продаж сегодня являются беспроцентные рассрочки с возможностью продления платежей после ввода объекта в эксплуатацию. Особенно актуален такой механизм в премиальном сегменте, где покупатели предпочитают гибко управлять собственным капиталом, не прибегая к дорогому банковскому кредитованию»,— рассказала госпожа Кабешева.