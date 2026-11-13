Стоимость апартаментов в Ялте составила 415 тысяч рублей за квадратный метр

По словам эксперта, сейчас рынок апартаментной недвижимости насыщен проектами категории «четыре» и «пять звезд», тогда как объекты категории «три звезды» почти не представлены. «Мы считаем, что сегмент находится под влиянием негативных внешних факторов, а также сказывается усиление конкуренции на побережье и за его пределами со стороны других курортных зон. Потенциал у сегмента апарт-отелей есть, но в ближайший год сделки и цены, вероятно, будут стагнировать»,— прокомментировала госпожа Змиевская.