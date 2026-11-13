Выдача автокредитов в Удмуртии за год сократилась на четверть
Республика вошла в четверку регионов с самым сильным снижением выдачи
Жителям Удмуртии выдали 2 тыс. автокредитов в октябре. Это на 24,9% меньше, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По темпам снижения выдачи автокредитов республика заняла четвертое место среди 30 регионов-лидеров по количеству таких займов. Более значительное сокращение зафиксировано в Ставропольском крае (30,3%), Краснодарском крае (29,8%) и Самарской области (26,6%). При этом по количеству выданных автокредитов Удмуртия находится на 14-м месте.
В целом по России в октябре банки выдали 100,9 тыс. автокредитов — на 19,6% меньше, чем годом ранее, и на 5,3% меньше, чем в сентябре.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов последние восемь месяцев держится на уровне около 100 тыс. в месяц. Среди причин он назвал высокие процентные ставки, ограничения по показателю долговой нагрузки и осторожность банков при оценке заемщиков.