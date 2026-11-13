Банк в Астрахани оштрафован на 2,4 млн рублей за обслуживание нелегалов

В соответствии с законом, банки должны ограничивать большинство операций лицам из реестра, в который включены мигранты, утратившие законное основание для пребывания в РФ. Отдел иммиграционного контроля составил 13 протоколов по ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан) в отношении банковского филиала.