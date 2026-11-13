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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Газета «Коммерсантъ»

Топ-15 внутренних направлений по объему гостиничных бронирований на 26 декабря 2026 года — 10 января 2027 года

РегионДоля (%)Изменение количества бронирований год к году (%)Средняя стоимость ночи (тыс. руб.)*Изменение стоимости год к году (%)
Москва20,8-14,7124
Краснодарский край16,7-22,8173,9
Санкт-Петербург14,9-3,811,64
Московская область4,5-10,72717,2
Татарстан3,2-4,214,11,3
Ярославская область3,2-61610,1
Ставропольский край2,13,317,40,2
Нижегородская область1,812,313,60,9
Ленинградская область1,812,429,111,6
Свердловская область1,6-14,510,37,9
Калининградская область1,6-1811,7-4,2
Новгородская область1,311,418,27,3
Новосибирская область1,318,412,216,3
Владимирская область1,2-1,420,79,9
Тюменская область1,12,314,814,1
Россия в целом-1314,96,1
*С учетом дополнительных услуг.
Источник: Travelline.