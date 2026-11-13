Топ-15 внутренних направлений по объему гостиничных бронирований на 26 декабря 2026 года — 10 января 2027 года
|Регион
|Доля (%)
|Изменение количества бронирований год к году (%)
|Средняя стоимость ночи (тыс. руб.)*
|Изменение стоимости год к году (%)
|Москва
|20,8
|-14,7
|12
|4
|Краснодарский край
|16,7
|-22,8
|17
|3,9
|Санкт-Петербург
|14,9
|-3,8
|11,6
|4
|Московская область
|4,5
|-10,7
|27
|17,2
|Татарстан
|3,2
|-4,2
|14,1
|1,3
|Ярославская область
|3,2
|-6
|16
|10,1
|Ставропольский край
|2,1
|3,3
|17,4
|0,2
|Нижегородская область
|1,8
|12,3
|13,6
|0,9
|Ленинградская область
|1,8
|12,4
|29,1
|11,6
|Свердловская область
|1,6
|-14,5
|10,3
|7,9
|Калининградская область
|1,6
|-18
|11,7
|-4,2
|Новгородская область
|1,3
|11,4
|18,2
|7,3
|Новосибирская область
|1,3
|18,4
|12,2
|16,3
|Владимирская область
|1,2
|-1,4
|20,7
|9,9
|Тюменская область
|1,1
|2,3
|14,8
|14,1
|Россия в целом
|-13
|14,9
|6,1
*С учетом дополнительных услуг.
Источник: Travelline.