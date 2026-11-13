В Ульяновске снова задержан известный предприниматель Сергей Курков

В ноябре 2023 года Сергей Курков был признан судом виновным в даче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранения за принятие положительного решения по закупкам медоборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. Ни в ходе следствия, ни в суде обвиняемый вину не признал. В феврале 2026 года Сергей Курков вышел на свободу по УДО.