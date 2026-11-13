В Ульяновске снова задержан известный предприниматель Сергей Курков
Как стало известно «Ъ-Волга» от источников в региональном УМВД, в четверг в Ульяновске был задержан известный в регионе предприниматель Сергей Курков. Задержание проводили сотрудники следственного управления полиции совместно с коллегами из регионального управления ФСБ.
По данным собеседников «Ъ-Волга», Сергея Куркова подозревают в мошенничестве в сфере обращения с ТКО (ст. 159 УК РФ). Ожидается, что сегодня ему будет предъявлено обвинение.
Сергей Курков является владельцем и совладельцем ряда компаний в сфере здравоохранения, строительства, недвижимости. Ранее, до июля 2024 года, он также был совладельцем компании «Контракт плюс», работающей в сфере обращения с ТКО.
В ноябре 2023 года Сергей Курков был признан судом виновным в даче взятки в размере 2 млн руб. региональному министру здравоохранения за принятие положительного решения по закупкам медоборудования в интересах ГК «Альянс клиник» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 8 млн руб. Ни в ходе следствия, ни в суде обвиняемый вину не признал. В феврале 2026 года Сергей Курков вышел на свободу по УДО.