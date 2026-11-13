Бюджет Красноярского края за девять месяцев исполнен с профицитом

За девять месяцев Красноярский край израсходовал 352,7 млрд руб. В общей сложности на год утверждены бюджетные расходы в размере 539,9 млрд руб. Основные траты пришлись на статьи, связанные с национальной экономикой, общегосударственными вопросами, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной политикой и образованием.