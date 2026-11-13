Бюджет Красноярского края за девять месяцев исполнен с профицитом
Правительство Красноярского края отчиталось об исполнении бюджета региона по итогам первых трех кварталов 2026 года. Согласно постановлению кабмина, доходы на 1 октября составили 383,9 млрд руб. из 452,3 млрд запланированных на год.
Ключевым источником пополнения казны остается налог на прибыль организаций, ведущих деятельность в крае. На него пришлось 234,4 млрд руб.
За девять месяцев Красноярский край израсходовал 352,7 млрд руб. В общей сложности на год утверждены бюджетные расходы в размере 539,9 млрд руб. Основные траты пришлись на статьи, связанные с национальной экономикой, общегосударственными вопросами, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной политикой и образованием.
Таким образом, профицит красноярского бюджета по итогам января—сентября составил 31,2 млрд руб. Действующая редакция краевого бюджета, в свою очередь, предполагает в 2026 году дефицит в объеме 55,4 млрд руб.