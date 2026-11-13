В Белгородской области глава округа сбила женщину на переходе
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В поселке Ровеньки Белгородской области автомобиль Renault сбил 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации издания «Фонарь», за рулем машины находилась глава Ровеньского муниципального округа Татьяна Киричкова.
По официальным данным УМВД по Белгородской области, ДТП в Ровеньках случилось вчера, 12 ноября, около 7:05 на улице Ленина. Автомобилем Renault управляла 52-летняя женщина, сообщает полиция, не называя имени. Пешеход получила телесные повреждения.
«Фонарь» утверждает, что находившаяся за рулем Татьяна Киричкова не заметила пешехода, которая обходила лужу. В это время глава округа объезжала поселок и проверяла уличное освещение, на работу которого ранее жаловались жители.
«После аварии глава округа связалась с родственниками женщины и встретилась с ними. Киричкова принесла извинения и пообещала помогать пострадавшей»,— пишет «Фонарь».
UPD. Прокуратура Ровеньского района объявила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По данным надзора, пострадавшая была госпитализирована.
«По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой Ровеньского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности принимаемых процессуальных решений»,— заявили в ведомстве.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием клирика Воронежской епархии Алексея Гончарова, известного как «турбобатюшка» по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Авария произошла 8 ноября. Предварительно установлено, что Алексей Гончаров выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel Astra, которым управляла 22-летняя девушка. От удара автомобилистка скончалась на месте. Воронежская епархия отстранила Алексея Гончарова от священнослужений.