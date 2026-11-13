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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Черноземье

В Белгородской области глава округа сбила женщину на переходе

Обновлено
В поселке Ровеньки Белгородской области автомобиль Renault сбил 46-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По информации издания «Фонарь», за рулем машины находилась глава Ровеньского муниципального округа Татьяна Киричкова.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По официальным данным УМВД по Белгородской области, ДТП в Ровеньках случилось вчера, 12 ноября, около 7:05 на улице Ленина. Автомобилем Renault управляла 52-летняя женщина, сообщает полиция, не называя имени. Пешеход получила телесные повреждения.
«Фонарь» утверждает, что находившаяся за рулем Татьяна Киричкова не заметила пешехода, которая обходила лужу. В это время глава округа объезжала поселок и проверяла уличное освещение, на работу которого ранее жаловались жители.
«После аварии глава округа связалась с родственниками женщины и встретилась с ними. Киричкова принесла извинения и пообещала помогать пострадавшей»,— пишет «Фонарь».
UPD. Прокуратура Ровеньского района объявила, что взяла на контроль установление обстоятельств ДТП. По данным надзора, пострадавшая была госпитализирована.
«По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой Ровеньского района. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности принимаемых процессуальных решений»,— заявили в ведомстве.
На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием клирика Воронежской епархии Алексея Гончарова, известного как «турбобатюшка» по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Авария произошла 8 ноября. Предварительно установлено, что Алексей Гончаров выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel Astra, которым управляла 22-летняя девушка. От удара автомобилистка скончалась на месте. Воронежская епархия отстранила Алексея Гончарова от священнослужений.

Авторы

  • Денис Данилов