Воронежского «турбобатюшку» отстранили от служб из-за смертельного ДТП
Иерей Алексей Гончаров, известный в Воронеже как «турбобатюшка», отстранен от священнослужения из-за участия в смертельном ДТП. Соответствующий указ подписал митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий, сообщили в Воронежской епархии.
Уточняется, что в момент происшествия он был в командировке в Борисоглебской епархии и ехал на приход, где нес служение.
Семье погибшей девушки в епархии выразили глубокие соболезнования.
По данным регионального главка МВД, авария произошла в 7:20 8 ноября в Бобровском районе Воронежской области. Предварительно установлено, что 40-летний житель Воронежа на Kia Stinger выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel Astra под управлением 22-летней жительницы Павловского района. В результате ДТП автомобилистка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. 20-летний пассажир Opel Astra самостоятельно обратился за медпомощью.
Алексей Гончаров является идейным вдохновителем спортивного объединения «Турбо-Русич». Он также имеет статус мастера спорта России по пауэрлифтингу. С 2009 по 2026 год служил в храме Георгия Победоносца в Воронеже. Затем стал настоятелем Введенского храма в селе Семено-Александровка Бобровского района. Женат, воспитывает четверых детей.