Воронежского «турбобатюшку» отстранили от служб из-за смертельного ДТП

По данным регионального главка МВД, авария произошла в 7:20 8 ноября в Бобровском районе Воронежской области. Предварительно установлено, что 40-летний житель Воронежа на Kia Stinger выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel Astra под управлением 22-летней жительницы Павловского района. В результате ДТП автомобилистка скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. 20-летний пассажир Opel Astra самостоятельно обратился за медпомощью.