Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием «турбобатюшки»
Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием клирика Воронежской епархии Алексея Гончарова, известного как «турбобатюшка». Речь идет о статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
Авария произошла утром 8 ноября в Бобровском районе. Предварительно установлено, что 40-летний житель Воронежа на Kia Stinger выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Opel Astra, которым управляла 22-летняя девушка. От удара автомобилистка скончалась на месте, ее 20-летний пассажир обратился за медпомощью.
Алексей Гончаров — идейный вдохновитель спортивного объединения «Турбо-Русич». Он также является мастером спорта России по пауэрлифтингу и тренером по этому виду спорта. С 2009 по 2026 год служил в храме Георгия Победоносца в Воронеже. Затем стал настоятелем Введенского храма в селе Семено-Александровка Бобровского района.
Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежская епархия отстранила Алексея Гончарова от священнослужений. Уточняется, что решение митрополита будет действовать до завершения расследования уголовного дела.