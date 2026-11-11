Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием «турбобатюшки»

Алексей Гончаров — идейный вдохновитель спортивного объединения «Турбо-Русич». Он также является мастером спорта России по пауэрлифтингу и тренером по этому виду спорта. С 2009 по 2026 год служил в храме Георгия Победоносца в Воронеже. Затем стал настоятелем Введенского храма в селе Семено-Александровка Бобровского района.