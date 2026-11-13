Бывший боец краснодарского ОМОНа оспорил в КС размер компенсации за ранение в Чечне

Разбирательство продолжалось около трех лет, дело дважды направляли на новое рассмотрение. В июле 2023 года Краснодарский краевой суд частично удовлетворил иск, признал отказ МВД неправомерным и обязал выплатить компенсацию за причиненный здоровью вред. При этом ее размер суд определил в 50 тыс. руб. — по п. 3 ст. 20 закона «О борьбе с терроризмом», действовавшего с 1998 по 2007 год. Суд исходил из того, что размер выплаты следует определять по законодательству, действовавшему на момент получения травмы. В декабре 2023 года это решение подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.