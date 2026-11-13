Бывший боец краснодарского ОМОНа оспорил в КС размер компенсации за ранение в Чечне
Конституционный суд России принял к рассмотрению жалобу жителя Краснодарского края Андрея Сулина, бывшего сотрудника краснодарского ОМОНа, который добивается увеличения компенсации за увечья, полученные во время контртеррористической операции в Чечне. Заявитель настаивает на выплате 300 тыс. руб. по действующему законодательству, однако суды присудили ему 50 тыс. руб., применив нормы, действовавшие на момент получения травмы.
Как следует из судебных материалов, с которыми ознакомился «Ъ», в апреле 2002 года Андрея Сулина в составе подразделения ОМОНа командировали в Чечню для участия в контртеррористической операции. 14 мая он выехал в Гудермес в составе колонны, обеспечивавшей огневое прикрытие. Во время обстрела колонны боевиками из гранатометов и стрелкового оружия омоновец получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. В 2011 году военно-врачебная комиссия МВД установила, что полученные повреждения стали причиной инвалидности второй группы.
В 2020 году господин Сулин обратился в региональное управление МВД с требованием выплатить ему единовременное пособие в соответствии с ч. 3 ст. 21 закона «О противодействии терроризму». Эта норма предусматривает выплату 300 тыс. руб. участникам мероприятий по борьбе с терроризмом, получившим увечья, повлекшие инвалидность. Ведомство оставило обращение без удовлетворения, после чего заявитель обратился в суд.
Разбирательство продолжалось около трех лет, дело дважды направляли на новое рассмотрение. В июле 2023 года Краснодарский краевой суд частично удовлетворил иск, признал отказ МВД неправомерным и обязал выплатить компенсацию за причиненный здоровью вред. При этом ее размер суд определил в 50 тыс. руб. — по п. 3 ст. 20 закона «О борьбе с терроризмом», действовавшего с 1998 по 2007 год. Суд исходил из того, что размер выплаты следует определять по законодательству, действовавшему на момент получения травмы. В декабре 2023 года это решение подтвердил Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.