Расходы фонда ОМС в Башкирии превысят 108 млрд рублей

Увеличить доходы планируется за счет дополнительных перечислений из федерального фонда ОМС на оплату труда медработников (до 97,7 млрд руб.), роста перечислений из бюджета Башкирии (до 6,1 млрд руб.), фондов ОМС других регионов (до 1,9 млрд руб.), а также налоговых и неналоговых доходов (до 305,4 млн руб.). Кроме того, 16,7 млн руб. ТФОМС получит в виде возврата от субсидий и субвенций прошлых лет, однако 194,2 млн руб. необходимо будет вернуть по тем же причинам.