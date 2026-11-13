Расходы фонда ОМС в Башкирии превысят 108 млрд рублей
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) по Башкирии предлагает увеличить доходы своего бюджета со 105,4 млрд до 105,8 млрд руб., а расходы — со 105,4 млрд до 108,6 млрд руб. Проект изменений бюджета членам комитета Курултая Башкирии по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям представила директор ТФОМС Юлия Кофанова.
Увеличить доходы планируется за счет дополнительных перечислений из федерального фонда ОМС на оплату труда медработников (до 97,7 млрд руб.), роста перечислений из бюджета Башкирии (до 6,1 млрд руб.), фондов ОМС других регионов (до 1,9 млрд руб.), а также налоговых и неналоговых доходов (до 305,4 млн руб.). Кроме того, 16,7 млн руб. ТФОМС получит в виде возврата от субсидий и субвенций прошлых лет, однако 194,2 млн руб. необходимо будет вернуть по тем же причинам.
Финансирование территориальной программы ОМС увеличится примерно на 2,8 млрд руб. — до 106,3 млрд руб. На 311,3 млн руб. — до 1,9 млрд руб. — вырастут расходы на медицинскую помощь, которую учреждения здравоохранения Башкирии оказывают застрахованным в других субъектах. Также на 127,7 млн руб. вырастут расходы медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.