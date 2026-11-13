В Оренбуржье приступили к возведению сортировочного корпуса комплекса по обработке и утилизации ТКО
В Оренбургской области в рамках строительства комплекса по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов полностью смонтирован каркас административного здания, началось возведение сортировочного корпуса. Об этом сообщает губернатор Евгений Солнцев.
Глава Оренбуржья отмечает, что проект реализуется по концессионному соглашению в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» национального проекта «Экологическое благополучие». Проектная мощность завода составит 300 тыс. тонн отходов в год.
Подготовлены фундаменты под сортировочный корпус, котельную и административно-бытовое здание. Специалисты прокладывают инженерные сети и готовят оборудование к монтажу.
«Главная задача — максимально сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Комплекс будет сортировать весь поступающий поток ТКО, выделяя фракции, пригодные для вторичной переработки. Это важный шаг к формированию современной системы обращения с отходами, снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению экологической обстановки в Оренбуржье. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2027 года», — сообщает Евгений Солнцев.