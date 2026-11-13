В Оренбуржье приступили к возведению сортировочного корпуса комплекса по обработке и утилизации ТКО

«Главная задача — максимально сократить объем отходов, отправляемых на захоронение. Комплекс будет сортировать весь поступающий поток ТКО, выделяя фракции, пригодные для вторичной переработки. Это важный шаг к формированию современной системы обращения с отходами, снижению нагрузки на окружающую среду и улучшению экологической обстановки в Оренбуржье. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на октябрь 2027 года», — сообщает Евгений Солнцев.