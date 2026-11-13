В Прикамье подрядчика обязали вернуть более 250 тыс. рублей за нарушения при ремонте моста
Прокуратура Юсьвинского района совместно с краевой контрольно-счетной палатой выявила нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на ремонт моста через реку Купроска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе проверки установлено, что муниципальный заказчик оплатил подрядчику более 850 тыс. руб. за работы по демонтажу дорожных знаков, которые фактически не выполнялись. Позже подрядчик вернул полученные средства в бюджет, однако не выплатил проценты за пользование чужими денежными средствами.
После вмешательства прокуратуры организация дополнительно перечислила в бюджет более 250 тыс. руб.
Материалы проверки направлены для решения вопроса о даче уголовно-правовой оценки выявленным нарушениям.