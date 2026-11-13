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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Над Крымом и другими регионами РФ уничтожили более тысячи дронов

За период с 20:00 12 ноября до 8:00 13 ноября над Краснодарским краем, Республикой Крым и другими регионами России уничтожили 1198 украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
О работе дежурных сил ПВО отчитались в Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московском регионе. БПЛА сбили над Черным морем.

Авторы

  • Мария Хоперская