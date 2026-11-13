Прожиточный минимум в Карелии в 2027 году превысит 22,4 тыс. рублей
В Карелии установили величину прожиточного минимума на 2027 год. В среднем на душу населения по республике показатель составит 22 452 рубля. Соответствующее постановление приняло региональное правительство.
Для жителей северных районов и округов прожиточный минимум будет выше — 23 799 рублей на человека. Такая величина установлена в Беломорском, Кемском и Костомукшском муниципальных округах, а также в Калевальском и Лоухском районах.
В этих территориях прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 25 941 рубль, для пенсионеров — 20 467 рублей, для детей — 23 085 рублей.
В остальных районах республики показатель на душу населения установили на уровне 22 227 рублей. Для трудоспособных жителей он составит 24 227 рублей, для пенсионеров — 19 115 рублей, для детей — 21 560 рублей.
В целом по Карелии прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2027 году составит 24 473 рубля, для пенсионеров — 19 309 рублей, для детей — 21 778 рублей.