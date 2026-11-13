Аппарат астраханских уполномоченных возглавила Елена Бородина

Решение о назначении принято со ссылкой на три региональных закона, регулирующих деятельность уполномоченных: от 2 марта 2010 года — по правам ребенка, от 5 марта 2015 года — по защите прав предпринимателей, от 13 июля 2020 года — по правам человека.