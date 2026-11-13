Аппарат астраханских уполномоченных возглавила Елена Бородина
Ранее она работала в центре занятости населения Астрахани
В Астраханской области назначили руководителя аппарата региональных уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стала Елена Бородина, указано в распоряжении губернатора.
Госпожа Бородина, ранее работавшая замдиректора Центра занятости населения Астрахани, приступила к своим обязанностям 11 ноября 2026 года. До нее с июля этого года исполняющей обязанности руководителя аппарата уполномоченных в Астраханской области была Екатерина Малаховская.
Решение о назначении принято со ссылкой на три региональных закона, регулирующих деятельность уполномоченных: от 2 марта 2010 года — по правам ребенка, от 5 марта 2015 года — по защите прав предпринимателей, от 13 июля 2020 года — по правам человека.