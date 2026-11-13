Риелтора из Вавожского района осудили за хищение 13 млн рублей субсидий
Женщина получила условный срок за махинации с выплатами многодетным семьям
В Вавожском районе суд приговорил риелтора к 3,5 года лишения свободы условно за мошенничество при получении государственных выплат на 13 млн руб. Ущерб региональному бюджету возместили еще на стадии предварительного следствия, сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.
По версии следствия и суда, женщина вместе с двумя знакомыми риелторами находила многодетные семьи, имевшие право на субсидии в рамках мер господдержки. Для получения выплат они оформляли фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, домов и квартир в Вавожском и Сюмсинском районах. Недвижимость была зарегистрирована на подставных лиц.
В дальнейшем получатели субсидий заключали ипотечные договоры с кредитными организациями, а часть полученных денег передавали участникам схемы. Кроме того, фигуранты оформляли фиктивные договоры строительного подряда с индивидуальным предпринимателем. Деньги из регионального бюджета перечислялись в качестве оплаты за работы, которые фактически не выполнялись. Средства обналичивали и присваивали.
Противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ по Удмуртии. Уголовное дело в отношении риелтора рассмотрели в особом порядке после заключения ею досудебного соглашения о сотрудничестве. Дела еще трех фигурантов рассматриваются судом.
Женщине назначили 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев, а также штраф 150 тыс. руб. Мошенничество при получении выплат (ч. 2 и 3 ст. 159.2 УК РФ) включало 30 эпизодов.