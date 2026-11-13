Риелтора из Вавожского района осудили за хищение 13 млн рублей субсидий

По версии следствия и суда, женщина вместе с двумя знакомыми риелторами находила многодетные семьи, имевшие право на субсидии в рамках мер господдержки. Для получения выплат они оформляли фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, домов и квартир в Вавожском и Сюмсинском районах. Недвижимость была зарегистрирована на подставных лиц.