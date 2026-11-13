Пермь стала побратимом одного из крупнейших городов Казахстана
Меморандум об установлении побратимских связей между Пермью и Шымкентом был подписан вчера. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своих соцсетях. «Будем развивать сотрудничество в области образования, культуры, молодежной политики, экономики, охраны окружающей среды, общественного порядка, спорта и туризма», — отметил господин Соснин.
По слова главы города, акимату Шымкента Габиту Сыздыкбекову был представлен опыт благоустройства Перми, развитие экономического и туристического потенциала города.
Шымкент — город республиканского значения на юге Казахстана, является третьим по численности населения в стране. По данным на конец 2025 года, население Шымкента составляло 1,2 млн человек. В городе функционирует более 80 крупных и средних предприятий пищевой, нефтеперерабатывающей, химической, текстильной и швейной промышленности.