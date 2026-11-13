В аэропорту Ярославля сняли введенные ночью ограничения на полеты
В ночь на 13 ноября в ярославском аэропорту Туношна ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом Росавиация сообщила в своем канале в MAX в 1:39 мск. Ограничения сняли в 8:49.
На 13 ноября были запланированы два рейса авиакомпании «Азимут» — из Сочи в Ярославль с прибытием в 17:40 и обратно с вылетом в 18:40. На онлайн-табло Туношны рейс из Сочи отмечен как отмененный. Причина отмены на табло не указана.
Предыдущие ограничения в аэропорту действовали в ночь на 11 ноября. Тогда Росавиация сообщила об их введении в 0:06 и о снятии в 7:00. Рейсов на тот день в Туношне не было.