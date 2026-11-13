В Иркутской области в новогодние праздники ожидают рост турпотока на 7,5%

Власти Иркутской области прогнозируют увеличение туристического потока в предстоящие новогодние праздники на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в регион приедут более 44,69 тыс. человек. При этом в официальных средствах размещения остановятся 12,62 тыс. гостей (рост на 1,8%), а загрузка отелей и турбаз в праздничные дни составит 67–69%. Всего в зимнем сезоне прогнозируется около 400 тыс. визитов.