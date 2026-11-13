В Иркутской области в новогодние праздники ожидают рост турпотока на 7,5%
Регион готовит насыщенную событийную программу
Власти Иркутской области прогнозируют увеличение туристического потока в предстоящие новогодние праздники на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что в регион приедут более 44,69 тыс. человек. При этом в официальных средствах размещения остановятся 12,62 тыс. гостей (рост на 1,8%), а загрузка отелей и турбаз в праздничные дни составит 67–69%. Всего в зимнем сезоне прогнозируется около 400 тыс. визитов.
Основным драйвером роста станет событийная программа: запланировано свыше 30 мероприятий, в том числе фестивали ледового искусства «Живи на Байкале» и «Ледяная сказка Байкала», лыжные гонки «Краслэнд Ангарский марафон», а также праздники Покров и Сагаалган.
По данным властей, спрос на туристические услуги в регионе традиционно распределяется следующим образом: на экологический туризм приходится более 30%, на активный и горнолыжный отдых — 25%, на событийный и гастрономический — 25%, а на культурно-познавательный — 20%.
Инфраструктура региона включает 671 средство размещения и 16 горнолыжных трасс, внесенных в Единый реестр классификации.