Лыжник из Прикамья занял четвертое место на первых соревнованиях сезона

В Ханты-Мансийске прошли соревнования по лыжным гонкам «Югория. Первый снег», в рамках которых проходил отбор на первые этапы Кубка мира. Илья Чертков, представляющий Пермский край, занял четвертое место в гонке на 10 км свободным стилем. Спортсмен преодолел дистанцию за 22:07,0, уступив бронзовому призеру всего 12,1 секунды.