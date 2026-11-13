Спрос на операторов производственной линии на Кубани за месяц вырос на 55%

Расширили поиск и офисных сотрудников. Спрос на офис-менеджеров вырос на 26%, медианная зарплата достигла 61,4 тыс. руб. На психологов — на 7% (медианный доход 60 тыс. руб.), на диспетчеров — на 4% (71,4 тыс. руб.). Положительная динамика есть и у SMM-менеджеров: рост на 2% при медианной зарплате 70 тыс. руб.