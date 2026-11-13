«Авангард» обыграл в гостях лидера Восточной конференции КХЛ
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард» обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург». Матч состоялся в Магнитогорске 12 ноября.
После двух периодов сибиряки уступали хозяевам со счетом 1:3 (у гостей Эндрю Потуральски реализовал численное большинство). Но последней 20-минутки им хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм. После точных бросков Майкла Маклауда и Василия Пономарева счет стал равным.
В дополнительное время Михаил Гуляев вышел один на один с голкипером уральцев, забил и принес победу омичам — 4:3.
Набранные в этом матче очки позволили «Авангарду» выйти на четвертое место в турнирной таблице конференции. У омичей и занимающего третью строчку казанского «Ак Барса» по 28 очков. При этом «Авангард» провел на три игры меньше.