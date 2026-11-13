«Авангард» обыграл в гостях лидера Восточной конференции КХЛ

После двух периодов сибиряки уступали хозяевам со счетом 1:3 (у гостей Эндрю Потуральски реализовал численное большинство). Но последней 20-минутки им хватило для того, чтобы перевести игру в овертайм. После точных бросков Майкла Маклауда и Василия Пономарева счет стал равным.