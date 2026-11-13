Глава Оренбуржья Евгений Солнцев возглавил реготделение «Единой России»
Предложение поступило от председателя «Единой России», зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева
Глава Оренбургской области Евгений Солнцев принял предложение возглавить региональное отделение «Единой России». Об этом губернатор сообщил в своем канале в Max.
Предложение поступило от председателя «Единой России», зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. На встрече с ним глава Оренбургской области обсудил итоги прошедших выборов, рассказал о реализации национальных проектов в регионе и их результатах за последние пять лет.
Губернатор отдельно доложил о помощи Перевальску — подшефному городу в Луганской Народной Республике.