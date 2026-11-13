Глава Оренбуржья Евгений Солнцев возглавил реготделение «Единой России»

Предложение поступило от председателя «Единой России», зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. На встрече с ним глава Оренбургской области обсудил итоги прошедших выборов, рассказал о реализации национальных проектов в регионе и их результатах за последние пять лет.