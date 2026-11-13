Водоснабжение в Каменском и Красносулинском районах восстанавливают после порыва
В Ростовской области завершены аварийно-ремонтные работы по устранению порыва на магистральном водоводе между насосными станциями НС-3 и НС-4. Работы закончены в 13:00 12 ноября, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Подача холодной воды возобновлена поэтапно. С НС-3 с 13:00 12 ноября вода поступает в поселки Каменского района — хутора Волченский и Малая Каменка. С НС-4 с 16:00 восстановлено водоснабжение Гуковского и Алмазненского направлений: хутора Ясный, Молаканский, Светлый, микрорайон Алмазный, поселки Первомайский и Углеродовский, станция Замчалово Каменского района. С НС-5 с 23:59 12 ноября вода подается в город Гуково, поселок шахты 24 и поселки Красносулинского района — хутора Марс, Платово, Васецкий, Бобров, Гуково и Украинский. С НС-6 водоснабжение поселка шахты 26 осуществляется в штатном режиме.
Ориентировочное время стабилизации водоснабжения — 8:00 14 ноября.