Водоснабжение в Каменском и Красносулинском районах восстанавливают после порыва

Подача холодной воды возобновлена поэтапно. С НС-3 с 13:00 12 ноября вода поступает в поселки Каменского района — хутора Волченский и Малая Каменка. С НС-4 с 16:00 восстановлено водоснабжение Гуковского и Алмазненского направлений: хутора Ясный, Молаканский, Светлый, микрорайон Алмазный, поселки Первомайский и Углеродовский, станция Замчалово Каменского района. С НС-5 с 23:59 12 ноября вода подается в город Гуково, поселок шахты 24 и поселки Красносулинского района — хутора Марс, Платово, Васецкий, Бобров, Гуково и Украинский. С НС-6 водоснабжение поселка шахты 26 осуществляется в штатном режиме.