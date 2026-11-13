Петербург стал лидером по бронированию квартир на новогодние праздники
Санкт-Петербург стал лидером среди российских городов по числу бронирований квартир на новогодние праздники. Ленинградская область заняла второе место в рейтинге направлений для аренды загородных домов. Такие данные приводит сервис «Авито Путешествия», пишет ТАСС.
Средняя стоимость суток в петербургской квартире на зимние праздники составляет 6,2 тыс. рублей. Для сравнения, в Москве аренда обойдется в 7,8 тыс. рублей за ночь, в Нижнем Новгороде — в 7,3 тыс. рублей. В целом по России средняя цена составляет около 6 тыс. рублей.
В сегменте загородного жилья Ленинградская область уступила только Подмосковью. В первую пятерку также вошли Карачаево-Черкесия, Краснодарский край и Башкортостан. Средняя стоимость аренды дома по стране достигает 21,3 тыс. рублей за ночь. В Башкортостане она составляет 16 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии — 16,2 тыс., в Челябинской области — 16,6 тыс. рублей. В первую десятку направлений также попали Карелия, Кемеровская, Самарская и Свердловская области.
Наиболее заметный рост интереса к аренде квартир зафиксирован в Вологде — на 133%. Далее следуют Астрахань (+55%), Углич и Тверь (по +39%), а также Рыбинск (+32%).
Спрос на загородные дома сильнее всего увеличился в Астраханской области и Башкортостане — на 16% в каждом регионе.