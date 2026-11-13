Петербург стал лидером по бронированию квартир на новогодние праздники

В сегменте загородного жилья Ленинградская область уступила только Подмосковью. В первую пятерку также вошли Карачаево-Черкесия, Краснодарский край и Башкортостан. Средняя стоимость аренды дома по стране достигает 21,3 тыс. рублей за ночь. В Башкортостане она составляет 16 тыс. рублей, в Карачаево-Черкесии — 16,2 тыс., в Челябинской области — 16,6 тыс. рублей. В первую десятку направлений также попали Карелия, Кемеровская, Самарская и Свердловская области.