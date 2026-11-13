КС разберется с выплатой для участника боевых действий в Чечне

Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу жителя Краснодарского края Андрея Сулина. В 2002 году, следует из судебных материалов (“Ъ” ознакомился с ними), он проходил службу в батальоне регионального подразделения ОМОНа, в апреле МВД командировало его в Чечню для участия в контртеррористической операции. 14 мая того же года омоновец Сулин выехал в Гудермес в составе колонны, обеспечивающей огневое прикрытие. Боевики обстреляли колонну из гранатометов и стрелкового оружия, в результате Андрей Сулин получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Спустя несколько лет он стал инвалидом второй группы. В 2011 году военно-врачебная комиссия МВД установила, что именно эта травма привела к инвалидности.