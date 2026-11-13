КС разберется с выплатой для участника боевых действий в Чечне
Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу жителя Краснодарского края Андрея Сулина. В 2002 году, следует из судебных материалов (“Ъ” ознакомился с ними), он проходил службу в батальоне регионального подразделения ОМОНа, в апреле МВД командировало его в Чечню для участия в контртеррористической операции. 14 мая того же года омоновец Сулин выехал в Гудермес в составе колонны, обеспечивающей огневое прикрытие. Боевики обстреляли колонну из гранатометов и стрелкового оружия, в результате Андрей Сулин получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы. Спустя несколько лет он стал инвалидом второй группы. В 2011 году военно-врачебная комиссия МВД установила, что именно эта травма привела к инвалидности.
В 2020 году Андрей Сулин обратился в региональное МВД с просьбой выплатить ему компенсацию за ранение в соответствии с ч. 3 ст. 21 ФЗ «О противодействии терроризму». В ней говорится, что лицам, принимавшим участие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и получившим увечья, повлекшие за собой наступление инвалидности, выплачивается единовременное пособие в размере 300 тыс. руб. МВД оставило заявление без внимания.
В июле 2021 года господин Сулин обратился в суд с иском к МВД. Заявитель три года судился с МВД, дело дважды направляли на новое рассмотрение. В июле 2023 года апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда постановила: иск господина Сулина удовлетворить частично, отказ МВД признать неправомерным, возместить причинение вреда здоровью, выплатить компенсацию. Однако суд присудил мужчине не 300 тыс. руб., а 50 тыс. руб.— в соответствии с п. 3 ст. 20 ФЗ «О борьбе с терроризмом». Этот документ действовал в 1998–2007 годах. Суд счел, что назначать сумму выплаты заявителю нужно в соответствии с редакцией, которая действовала на момент получения травмы.