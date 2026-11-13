К 12 годам заключения приговорили поджигателя станций сотовой связи на Алтае
В Алтайском крае рассмотрели уголовное дело 21-летнего жителя города Рубцовска, на счету которого поджоги двух станций сотовой связи. За два эпизода диверсии (ч.1 ст. 281 УК РФ) ему назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе краевого суда. Оператору сотовой связи обвиняемый должен возместить ущерб.
По материалам суда, 21 и 22 января 2026 года мужчина поджег две базовые станции сотовой связи. Полностью вышло из строя оборудование одной базовой станции, повреждено внешнее покрытие другой. По информации источников, ущерб составил около 370 тыс. руб.