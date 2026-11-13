К 12 годам заключения приговорили поджигателя станций сотовой связи на Алтае

В Алтайском крае рассмотрели уголовное дело 21-летнего жителя города Рубцовска, на счету которого поджоги двух станций сотовой связи. За два эпизода диверсии (ч.1 ст. 281 УК РФ) ему назначили 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима, рассказали в пресс-службе краевого суда. Оператору сотовой связи обвиняемый должен возместить ущерб.