На шахте в Туве обрушилась стена горной породы
ЧП произошло на шахте Межегейского угольного месторождения в Республике Тыва. В результате обрушения горной породы пострадал сотрудник предприятия, сообщило главное управление МЧС по региону.
«Сообщение о происшествии на территории ООО «Угольная компания “Межегейуголь” поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 12 ноября в 22:18. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал машинист горно-выемочных машин в возрасте 34 лет»,— рассказали в ведомстве.
По информации спасателей, пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Всего в момент происшествия на аварийном участке находились восемь человек.
Для оказания помощи и оценки обстановки на место направлены отделение военизированной горноспасательной части в количестве пяти человек и медицинская бригада экстренного реагирования из двух специалистов.
На месте обрушения все работы остановлены. Остальные участки шахты функционируют в штатном режиме.
Это не первое происшествие на предприятии в 2026 году. Как писал «Ъ-Сибирь», 2 ноября на Межегейском месторождении произошел пожар, в результате которого пострадали 11 человек. Четверых из них госпитализировали.