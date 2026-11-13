Александр Цыпкин и Кристина Бабушкина с премьерой программы «БеспринцЫпные в Иркутске»
Иркутск, Театр юного зрителя им. А. Вампилова, 25 ноября
25 ноября литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения». Писатель Александр Цыпкин выступит в Театре юного зрителя им. А. Вампилова впервые с программой – «БеспринцЫпные в Иркутске».
Компанию писателю составит актриса Кристина Бабушкина — непревзойденная Валя Хадякова или Валя Люкс, одна из главных героинь сериала «Беспринципные». Со сцены прозвучат веселые и драматические рассказы — про москвичей и про петербуржцев, про знаменитого Славика «не-говори-неправду».
Со сцены также прозвучат несколько рассказов из новой книги писателя «Файл Надежды» — шестой сборник рассказов Александра, куда вошли произведения, написанные с 2024-2026 год. Ключевая тема новой книги — отношения в эпоху новых технологий, хотя и классические беспринцЫпные новеллы в новом издании нашли свое место.
Дата: 25 ноября 2026 года
Время: 19:00
Длительность мероприятия: 1 час 40 мин
Место: г. Иркутск, Театр юного зрителя им. А. Вампилова, ул. Ленина, 13
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