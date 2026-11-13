Александр Цыпкин и Кристина Бабушкина с премьерой программы «БеспринцЫпные в Иркутске»

Со сцены также прозвучат несколько рассказов из новой книги писателя «Файл Надежды» — шестой сборник рассказов Александра, куда вошли произведения, написанные с 2024-2026 год. Ключевая тема новой книги — отношения в эпоху новых технологий, хотя и классические беспринцЫпные новеллы в новом издании нашли свое место.