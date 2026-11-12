Площадь строящегося с помощью проектов КРТ жилья увеличилась на 52% за год
На 1 октября 2026 года общая площадь жилья, строящегося в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), составила 16,5 млн кв. м (на 52% больше, чем годом ранее). Такие данные со ссылкой на ДОМ.РФ приводит в своем обзоре компания Sherpa Group. Отмечается, что в первом квартале фиксировался рекордный рост количества и площади новых многоквартирных домов, возводимых в рамках КРТ (на 2,49 млн кв. м больше, чем было на конец предыдущего квартала).
Согласно статистике Минстроя, в России с 2020 года с помощью проектов КРТ уже введено в эксплуатацию 5 млн кв. м жилых площадей. Объем ввода в 2026 году, прогнозируют в Sherpa Group, может составить 3,6 млн кв. м, а пик ожидается в 2028-м: 5 млн кв. м. К 2030 году ввод площадей в рамках жилищного строительства по КРТ должен составлять 10% от всего объема сдаваемого в эксплуатацию жилья, площадь построенной недвижимости составит 10–12 млн кв. м.
Согласно законодательству, застройщики в рамках КРТ обязаны создавать инфраструктуру и благоустраивать территории, из-за чего финансовая нагрузка на них вырастает примерно на 15–22% от «основных» инвестиций. Для текущих проектов потребность в таких вложениях оценивается в 252–375 млрд руб., из которых 96–141 млрд руб. приходятся на инженерные сети. Вложения в социальную инфраструктуру составят 59–89 млрд руб., в транспортную — 50–75 млрд руб. Благоустройство потребует еще 47–70 млрд руб.