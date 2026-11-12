Площадь строящегося с помощью проектов КРТ жилья увеличилась на 52% за год

Согласно статистике Минстроя, в России с 2020 года с помощью проектов КРТ уже введено в эксплуатацию 5 млн кв. м жилых площадей. Объем ввода в 2026 году, прогнозируют в Sherpa Group, может составить 3,6 млн кв. м, а пик ожидается в 2028-м: 5 млн кв. м. К 2030 году ввод площадей в рамках жилищного строительства по КРТ должен составлять 10% от всего объема сдаваемого в эксплуатацию жилья, площадь построенной недвижимости составит 10–12 млн кв. м.