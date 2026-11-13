В Ставрополе за год втрое выросли продажи тепловентиляторов
В Ставрополе в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов на «Авито» выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту категорию пришлось 26% продаж обогревателей на платформе, следует из исследования компании (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»).
Второе место по популярности заняли масляные обогреватели с долей 24%. Средняя стоимость таких устройств на вторичном рынке составила 2 тыс. руб., новых — 3 тыс. руб. Газовые обогреватели обеспечили 6% продаж: их средняя цена составила 7 тыс. руб. на ресейле и 20 тыс. руб. в новом состоянии.
На тепловые пушки пришлось 4% продаж. Подержанные устройства в среднем стоили 1 тыс. руб., новые — 6 тыс. руб. Кроме того, на платформе отмечают рост продаж кондиционеров с функцией обогрева. Их средняя стоимость составила 10 тыс. руб. на вторичном рынке и 19 тыс. руб. в новом состоянии.
Площадь комнаты, высота потолков, наличие сквозняков и уровень теплоизоляции — главные факторы, на которые в «Авито» рекомендуют опираться при выборе обогревателя.
Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал глав муниципалитетов не ждать общей плановой даты и подавать тепло с учетом похолодания и обращений жителей. В первую очередь отопление должны включить в социальных учреждениях. Поручение прозвучало 5 октября на еженедельном совещании правительства края, где обсуждали прохождение осенне-зимнего периода.