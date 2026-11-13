В Ставрополе за год втрое выросли продажи тепловентиляторов

В Ставрополе в сентябре 2026 года продажи тепловентиляторов на «Авито» выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На эту категорию пришлось 26% продаж обогревателей на платформе, следует из исследования компании (есть в распоряжении «Ъ-Кавказ»).