Владимир Владимиров поручил включать отопление на Ставрополье по погоде

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал глав муниципалитетов не ждать общей плановой даты и подавать тепло с учётом похолодания и обращений жителей. В первую очередь отопление должны включить в социальных учреждениях. Поручение прозвучало 5 октября на еженедельном совещании правительства края, где обсуждали прохождение осенне-зимнего периода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Министр ЖКХ Александр Рябикин доложил, что готовность региона к отопительному сезону достигла 95,4%. В муниципалитетах провели более 40 тренировок: службы отрабатывали ликвидацию аварий и взаимодействие при нештатных ситуациях. Сведения о совещании и цифры передало агентство Stavropol.Media со ссылкой на управление пресс-службы губернатора. Опубликованного на сайте правительства края сообщения именно об этом совещании в доступных материалах обнаружить не удалось.

«Похолодание уже пришло в Ставропольский край. Поэтому принимайте решение о подаче тепла вовремя, реагируя на запросы людей», — заявил Владимир Владимиров. Губернатор отдельно указал на социальные объекты — детские сады, школы и больницы, где холод в помещениях требует оперативного решения.

Резкое похолодание стало непосредственным поводом для поручения. Ставропольский гидрометцентр предупредил, что ночью и утром 5 и 6 октября в отдельных районах края возможны заморозки до 3 градусов. При этом погода остаётся переменчивой: по прогнозу, днём 5 и 6 октября воздух должен прогреться до +14…+19 градусов.

Обычно начало отопительного периода связывают с устойчивым похолоданием: по правилам, для централизованного отопления ориентиром служит среднесуточная температура ниже +8 градусов в течение пяти дней. Правило задаёт крайний срок начала отопительного периода, но решение о конкретной дате принимают уполномоченные органы. Владимир Владимиров фактически потребовал от муниципалитетов учитывать текущую погоду и обращения людей и при необходимости начинать подачу тепла раньше привычного графика.

1 октября на заседании коллегии краевого МинЖКХ общую готовность объектов ЖКХ оценили в 92%; полностью подготовились шесть муниципалитетов. Через четыре дня на совещании у губернатора прозвучала цифра 95,4%.

Станислав Маслаков