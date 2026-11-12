Три человека погибли при пожаре в доме на востоке Москвы
Два ребенка и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС столицы.
По информации ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Спасатели помогли эвакуировать из дома 11 человек, в том числе пятерых детей. Сейчас пожар потушен, добавили в МЧС.
Дом, где случился пожар, находится на Алтайской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.