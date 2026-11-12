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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в доме на востоке Москвы

Два ребенка и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС столицы.
Последствия пожара в доме в районе Гольяново на востоке Москвы

Последствия пожара в доме в районе Гольяново на востоке Москвы

Прокуратура города Москвы

По информации ведомства, в одной из квартир загорелись личные вещи и мебель. Спасатели помогли эвакуировать из дома 11 человек, в том числе пятерых детей. Сейчас пожар потушен, добавили в МЧС.
Дом, где случился пожар, находится на Алтайской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Москва
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