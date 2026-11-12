Рост ВВП США прогнозируют на 0,22% выше, чем он был бы без пошлин Трампа
По прогнозу американских исследователей, в 2026 году рост ВВП США окажется на 0,22 процентного пункта выше (п. п.), чем он был бы в случае, если пошлины Трампа не были бы введены. В 2025-м пошлины, напротив, замедлили рост на 0,3 п. п. Нынешнее улучшение связано прежде всего с восстановлением экономики после прошлогоднего тарифного шока. Случившаяся в этом году отмена части ограничений снизила стоимость импортных закупок для американских компаний и позволила компенсировать часть прежних потерь.
Об оживлении экономики США говорит и официальная статистика. По предварительным данным Бюро экономического анализа США, в третьем квартале 2026 года реальный ВВП увеличился на 3,4% в годовом выражении после 2,2% во втором. Рост ускорился за счет инвестиций в ИИ-инфраструктуру.
Напомним, Верховный суд США 20 февраля этого года признал незаконными пошлины, введенные американской администрацией. Средняя эффективная тарифная ставка сразу снизилась с 14,3% до 7,3%. Администрация Трампа попыталась заменить отмененные ограничения временной 10-процентной пошлиной, действовавшей до 24 июля. В тот день вступили в силу новые тарифы в размере 10–12,5% для 60 торговых партнеров США. Хотя часть торговых барьеров была снята, жесткая тарифная политика в целом сохранилась.