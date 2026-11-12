За январь—октябрь объем венчурных инвестиций снизился на 36% год к году

По данным, которые привела на совещании гендиректор Московского венчурного фонда Юлия Поволоцкая, за январь—октябрь 2026 года объем венчурных инвестиций снизился на 36% год к году, составив 8,1 млрд руб. Почти на треть (на 31%) сократилось и число сделок, до 105. По итогам 2025 года финансирование стартапов составляло 15,8 млрд руб. (минус 8% по сравнению с 2024 годом) при 194 сделках (плюс 12%). Основной объем средств вложений в этом году обеспечили частные фонды — в январе—октябре на них пришлось две трети общих инвестиций (67%), годом ранее — 57%. Доля бизнес-ангелов (инвестируют небольшими «чеками»), которые часто поддерживают стартапы на ранних стадиях развития, сократились до 15% с 27%.