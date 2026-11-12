В Госдуму внесли законопроекты об упрощении закупок государства и госкомпаний
Парламентарии во главе со спикерами верхней и нижней палаты Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Госдумы пакет поправок в закупочное законодательство — изменения нацелены на упрощение процедур, проводимых в рамках госзаказа (44-ФЗ) и закупок госкомпаний (223-ФЗ).
Правка 44-ФЗ продлевает до 2028 года срок действия временных антикризисных мер, введенных еще в 2022-м. Среди них — возможность осуществлять закупки в строительстве под ключ, право на основании решений правительства или властей регионов вносить изменения в существенные условия контрактов. Кроме того, за правительством предлагается на постоянной основе закрепить пока временные полномочия по установлению дополнительных случаев применения закрытых конкурентных способов определения поставщика. Среди прочих новаций — распространение антидемпинговых мер, прежде применяемых только при торгах и аукционах, на проведение запроса котировок, а также увеличение сроков контрактов на 10%, в случае если объем поставляемых товаров или услуг также был увеличен пропорционально.
Поправками в 223-ФЗ среди прочего предлагается расширить доступ малого и среднего бизнеса к рынку, повысив с 7 млн до 10 млн руб. порог, при котором допускается проведение запроса котировок в электронной форме с участием МСП. Также предусмотрена возможность включать в договоры с поставщиками и подрядчиками из числа МСП условия обоюдной ответственности заказчика и исполнителя за нарушение обязательств по контракту.