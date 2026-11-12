Все свои «Разные люди»
Как Петербург проводил в последний путь рок-музыканта Александра Чернецкого
В Петербурге 12 ноября простились с основателем и бессменным лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким, умершим четырьмя днями ранее в возрасте 60 лет. На отпевание в Феодоровском соборе пришли около 200 человек — известные рок-музыканты, художники, друзья и поклонники артиста. Среди них были Юрий Шевчук, Сергей Чиграков, Олег Гаркуша и другие представители петербургской творческой среды. Церемония прошла без прощальных речей, а при выносе гроба собравшиеся проводили музыканта аплодисментами. После отпевания Чернецкого похоронили на Богословском кладбище.