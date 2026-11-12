Все свои «Разные люди»

Сергей Чиграков (справа) и Александр Чернецкий не только вместе выступали, но и соперничали в сочинении песен. По воспоминаниям Чернецкого, Чиж приезжал к нему с новыми произведениями, а тот под их впечатлением писал собственные. Во время тяжелой болезни Чернецкого Чиграков фактически стал главным вокалистом «Разных людей». В 1991 году вместе с музыкантами группы он записал альбом «Буги-Харьков», в который вошли его будущие хиты «Ассоль», «Глазами и душой» и «Хочу чаю». Позднее эти песни стали частью репертуара «Чиж & Co». Олег «Дед» Сакмаров (слева), бывший участник «Аквариума» и «Наутилуса Помпилиуса». С Чернецким он познакомился еще в 1991 году на благотворительном концерте в Харькове, организованном для сбора средств на лечение лидера «Разных людей». В том же году музыканты вместе выступали на фестивале на Соловецких островах. В последний раз они встретились за несколько недель до смерти Чернецкого в петербургском клубе Jagger. По воспоминаниям Сакмарова, в гримерке они обсуждали планы, и он предложил Чернецкому новый совместный проект