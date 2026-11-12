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Все свои «Разные люди»

Как Петербург проводил в последний путь рок-музыканта Александра Чернецкого
В Петербурге 12 ноября простились с основателем и бессменным лидером группы «Разные люди» Александром Чернецким, умершим четырьмя днями ранее в возрасте 60 лет. На отпевание в Феодоровском соборе пришли около 200 человек — известные рок-музыканты, художники, друзья и поклонники артиста. Среди них были Юрий Шевчук, Сергей Чиграков, Олег Гаркуша и другие представители петербургской творческой среды. Церемония прошла без прощальных речей, а при выносе гроба собравшиеся проводили музыканта аплодисментами. После отпевания Чернецкого похоронили на Богословском кладбище.
Для прощания близкие выбрали один из узнаваемых сценических образов Чернецкого — красную футболку с надписью «СССР» и черно-белую рубашку. В такой одежде музыкант неоднократно появлялся на концертах в последние годы. Чернецкий оставался приверженцем традиционного рок-н-ролла и узнаваемого стиля даже спустя десятилетия после начала карьеры. Когда после отпевания гроб вынесли из Феодоровского собора, собравшиеся проводили музыканта продолжительными аплодисментами
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Для прощания близкие выбрали один из узнаваемых сценических образов Чернецкого — красную футболку с надписью «СССР» и черно-белую рубашку. В такой одежде музыкант неоднократно появлялся на концертах в последние годы. Чернецкий оставался приверженцем традиционного рок-н-ролла и узнаваемого стиля даже спустя десятилетия после начала карьеры. Когда после отпевания гроб вынесли из Феодоровского собора, собравшиеся проводили музыканта продолжительными аплодисментами

Александр Коряков / Коммерсантъ

При жизни Александр Чернецкий не был рок-звездой масштаба Виктора Цоя или Юрия Шевчука. У «Разных людей» не было сопоставимого числа хитов, известных широкой публике, однако среди коллег музыкант пользовался большим уважением. В разные годы в его группе играли участники ДДТ, «АукцЫона», «Зоопарка» и «Алисы». Музыкальный обозреватель “Ъ” Игорь Гаврилов в некрологе назвал Чернецкого «народным блюзменом» и предположил, что само определение «русский рок» подходит творчеству «Разных людей» даже больше, чем музыке некоторых знаменитых представителей жанра
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При жизни Александр Чернецкий не был рок-звездой масштаба Виктора Цоя или Юрия Шевчука. У «Разных людей» не было сопоставимого числа хитов, известных широкой публике, однако среди коллег музыкант пользовался большим уважением. В разные годы в его группе играли участники ДДТ, «АукцЫона», «Зоопарка» и «Алисы». Музыкальный обозреватель “Ъ” Игорь Гаврилов в некрологе назвал Чернецкого «народным блюзменом» и предположил, что само определение «русский рок» подходит творчеству «Разных людей» даже больше, чем музыке некоторых знаменитых представителей жанра

Александр Коряков / Коммерсантъ

Проститься с Чернецким пришли около 200 человек. Среди них были не только известные рок-музыканты, но и представители петербургской творческой среды, друзья, поклонники
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Проститься с Чернецким пришли около 200 человек. Среди них были не только известные рок-музыканты, но и представители петербургской творческой среды, друзья, поклонники

Александр Коряков / Коммерсантъ

Алексей Плюснин (справа), петербургский музыкант и один из организаторов первых фестивалей Сергея Курехина SKIF. В конце 1980-х он открыл рок-магазин «Нирвана», общался с Егором Летовым и Янкой Дягилевой, а впоследствии стал одним из заметных деятелей экспериментальной музыкальной сцены Петербурга. В 2020 году Плюснин и Александр Чернецкий участвовали в записи фильма-концерта памяти Константина Рябинова (Кузи УО), одного из основателей группы «Гражданская оборона»
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Алексей Плюснин (справа), петербургский музыкант и один из организаторов первых фестивалей Сергея Курехина SKIF. В конце 1980-х он открыл рок-магазин «Нирвана», общался с Егором Летовым и Янкой Дягилевой, а впоследствии стал одним из заметных деятелей экспериментальной музыкальной сцены Петербурга. В 2020 году Плюснин и Александр Чернецкий участвовали в записи фильма-концерта памяти Константина Рябинова (Кузи УО), одного из основателей группы «Гражданская оборона»

Александр Коряков / Коммерсантъ

Александр Бровко (справа), многолетний участник творческой команды ДДТ, ныне работающий видеохудожником группы. В конце 1980-х он присоединился к коллективу Юрия Шевчука (слева) как музыкант, играл на гитаре, мандолине и губной гармонике. Бровко был одним из участников становления ДДТ как одной из главных групп Ленинградского рок-клуба. Чернецкий вошел в петербургскую рок-среду позднее, однако со временем оказался связан со многими музыкантами этого поколения
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Александр Бровко (справа), многолетний участник творческой команды ДДТ, ныне работающий видеохудожником группы. В конце 1980-х он присоединился к коллективу Юрия Шевчука (слева) как музыкант, играл на гитаре, мандолине и губной гармонике. Бровко был одним из участников становления ДДТ как одной из главных групп Ленинградского рок-клуба. Чернецкий вошел в петербургскую рок-среду позднее, однако со временем оказался связан со многими музыкантами этого поколения

Александр Коряков / Коммерсантъ

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В соборе можно было встретить участников групп, известных еще со времен Ленинградского рок-клуба, и музыкантов более поздних поколений. Церемония прошла без прощальных речей: собравшиеся по очереди подходили к гробу, возлагали цветы и прощались с артистом
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В соборе можно было встретить участников групп, известных еще со времен Ленинградского рок-клуба, и музыкантов более поздних поколений. Церемония прошла без прощальных речей: собравшиеся по очереди подходили к гробу, возлагали цветы и прощались с артистом

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Клавишник ДДТ Константин Шумайлов (слева), присоединившийся к коллективу Юрия Шевчука (в центре) в 1996 году. До этого он выступал в группах «Кошкин дом» и «Телевизор», а впоследствии участвовал в записях разных петербургских рок-музыкантов. Шумайлов сотрудничал и с Чернецким — он принимал участие в записи альбома «Разных людей» «Не было бы»
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Клавишник ДДТ Константин Шумайлов (слева), присоединившийся к коллективу Юрия Шевчука (в центре) в 1996 году. До этого он выступал в группах «Кошкин дом» и «Телевизор», а впоследствии участвовал в записях разных петербургских рок-музыкантов. Шумайлов сотрудничал и с Чернецким — он принимал участие в записи альбома «Разных людей» «Не было бы»

Александр Коряков / Коммерсантъ

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С Александром Чернецким простился и Александр Тимошенко, директор группы ДДТ. В петербургском составе группы «Разные люди» в разные годы играли бывшие участники ДДТ Андрей Васильев, Вадим Курылев и Павел Борисов. Несмотря на самостоятельную творческую историю каждой группы, музыканты регулярно участвовали в совместных концертах и благотворительных проектах
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С Александром Чернецким простился и Александр Тимошенко, директор группы ДДТ. В петербургском составе группы «Разные люди» в разные годы играли бывшие участники ДДТ Андрей Васильев, Вадим Курылев и Павел Борисов. Несмотря на самостоятельную творческую историю каждой группы, музыканты регулярно участвовали в совместных концертах и благотворительных проектах

Александр Коряков / Коммерсантъ

Гости церемонии собираются на прощание с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга
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Гости церемонии собираются на прощание с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга

Александр Коряков / Коммерсантъ

Игорь Ойстрах (в центре), музыкант «Разных людей», игравший на губной гармонике. Он присоединился к коллективу Чернецкого уже в петербургский период. В 2017 году они учредили благотворительный фонд «Разные люди — рок-музыканты помогают детям», президентом которого стал Ойстрах. Первый одноименный фестиваль состоялся годом ранее. В нем участвовали ДДТ, «Чиж & Co», «Машина времени», «СерьГа» и другие коллективы
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Игорь Ойстрах (в центре), музыкант «Разных людей», игравший на губной гармонике. Он присоединился к коллективу Чернецкого уже в петербургский период. В 2017 году они учредили благотворительный фонд «Разные люди — рок-музыканты помогают детям», президентом которого стал Ойстрах. Первый одноименный фестиваль состоялся годом ранее. В нем участвовали ДДТ, «Чиж & Co», «Машина времени», «СерьГа» и другие коллективы

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Евгений Мочулов, экс-барабанщик группы «Россияне», организатор фестиваля «Окна открой» (справа). Коллектив появился в 1969 году, а в марте 1981-го вместе с «Пикником», «Мифами» и «Зеркалом» выступил на открытии Ленинградского рок-клуба. В первые годы существования клуба «Россияне» пользовались огромной популярностью, однако в январе 1984 года их лидер Георгий Ордановский бесследно исчез, после чего группа распалась. Позднее Мочулов стал организатором петербургского рок-фестиваля «Окна открой!», на котором неоднократно выступали и «Разные люди» Александра Чернецкого. На прощание пришел Олег Гаркуша (в центре), один из наиболее узнаваемых участников группы «АукцЫон». С коллективом Леонида Федорова «Разных людей» связывал прежде всего барабанщик Борис Шавейников. После переезда Чернецкого в Петербург в конце 1999 года Шавейников вошел в новый состав группы вместе с гитаристом Андреем Васильевым из ДДТ и басистом Наилем Кадыровым из «Зоопарка»
11/2311/23

Евгений Мочулов, экс-барабанщик группы «Россияне», организатор фестиваля «Окна открой» (справа). Коллектив появился в 1969 году, а в марте 1981-го вместе с «Пикником», «Мифами» и «Зеркалом» выступил на открытии Ленинградского рок-клуба. В первые годы существования клуба «Россияне» пользовались огромной популярностью, однако в январе 1984 года их лидер Георгий Ордановский бесследно исчез, после чего группа распалась. Позднее Мочулов стал организатором петербургского рок-фестиваля «Окна открой!», на котором неоднократно выступали и «Разные люди» Александра Чернецкого. На прощание пришел Олег Гаркуша (в центре), один из наиболее узнаваемых участников группы «АукцЫон». С коллективом Леонида Федорова «Разных людей» связывал прежде всего барабанщик Борис Шавейников. После переезда Чернецкого в Петербург в конце 1999 года Шавейников вошел в новый состав группы вместе с гитаристом Андреем Васильевым из ДДТ и басистом Наилем Кадыровым из «Зоопарка»

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Сергей Чиграков (справа) и Александр Чернецкий не только вместе выступали, но и соперничали в сочинении песен. По воспоминаниям Чернецкого, Чиж приезжал к нему с новыми произведениями, а тот под их впечатлением писал собственные. Во время тяжелой болезни Чернецкого Чиграков фактически стал главным вокалистом «Разных людей». В 1991 году вместе с музыкантами группы он записал альбом «Буги-Харьков», в который вошли его будущие хиты «Ассоль», «Глазами и душой» и «Хочу чаю». Позднее эти песни стали частью репертуара «Чиж & Co». Олег «Дед» Сакмаров (слева), бывший участник «Аквариума» и «Наутилуса Помпилиуса». С Чернецким он познакомился еще в 1991 году на благотворительном концерте в Харькове, организованном для сбора средств на лечение лидера «Разных людей». В том же году музыканты вместе выступали на фестивале на Соловецких островах. В последний раз они встретились за несколько недель до смерти Чернецкого в петербургском клубе Jagger. По воспоминаниям Сакмарова, в гримерке они обсуждали планы, и он предложил Чернецкому новый совместный проект
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Сергей Чиграков (справа) и Александр Чернецкий не только вместе выступали, но и соперничали в сочинении песен. По воспоминаниям Чернецкого, Чиж приезжал к нему с новыми произведениями, а тот под их впечатлением писал собственные. Во время тяжелой болезни Чернецкого Чиграков фактически стал главным вокалистом «Разных людей». В 1991 году вместе с музыкантами группы он записал альбом «Буги-Харьков», в который вошли его будущие хиты «Ассоль», «Глазами и душой» и «Хочу чаю». Позднее эти песни стали частью репертуара «Чиж & Co». Олег «Дед» Сакмаров (слева), бывший участник «Аквариума» и «Наутилуса Помпилиуса». С Чернецким он познакомился еще в 1991 году на благотворительном концерте в Харькове, организованном для сбора средств на лечение лидера «Разных людей». В том же году музыканты вместе выступали на фестивале на Соловецких островах. В последний раз они встретились за несколько недель до смерти Чернецкого в петербургском клубе Jagger. По воспоминаниям Сакмарова, в гримерке они обсуждали планы, и он предложил Чернецкому новый совместный проект

Александр Коряков / Коммерсантъ

С Александром Чернецким простился художник Дмитрий (Митя) Шагин (справа), один из основателей ленинградского творческого объединения «Митьки», возникшего в 1980-х годах и ставшего частью городской неофициальной культуры. «Митьки» были тесно связаны с русским роком. В середине 1990-х Шагин начал выпускать музыкальные альбомы, для которых приглашал известных исполнителей, в том числе Юрия Шевчука, Сергея Чигракова и Вячеслава Бутусова. В частности, Чиж записал для «Митьковской тишины» песню «На поле танки грохотали», впоследствии ставшую одним из наиболее известных номеров его репертуара
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С Александром Чернецким простился художник Дмитрий (Митя) Шагин (справа), один из основателей ленинградского творческого объединения «Митьки», возникшего в 1980-х годах и ставшего частью городской неофициальной культуры. «Митьки» были тесно связаны с русским роком. В середине 1990-х Шагин начал выпускать музыкальные альбомы, для которых приглашал известных исполнителей, в том числе Юрия Шевчука, Сергея Чигракова и Вячеслава Бутусова. В частности, Чиж записал для «Митьковской тишины» песню «На поле танки грохотали», впоследствии ставшую одним из наиболее известных номеров его репертуара

Александр Коряков / Коммерсантъ

Гости церемонии после прощания с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга. Музыканта проводили аплодисментами
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Гости церемонии после прощания с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга. Музыканта проводили аплодисментами

Александр Коряков / Коммерсантъ

Тяжело переживала прощание с музыкантом его вдова Инна Чернецкая (слева), с которой он прожил более 36 лет. Они познакомились в конце 1980-х в харьковской рок-среде. Инна посещала концерты местных групп и общалась с музыкантами. Когда они сблизились, Александр уже испытывал проблемы со здоровьем и заметно прихрамывал. В интервью для книги «Жизнь стоит того…» Инна вспоминала, что предложение руки и сердца Чернецкий фактически сделал без слов — они просто решили быть вместе
15/2315/23

Тяжело переживала прощание с музыкантом его вдова Инна Чернецкая (слева), с которой он прожил более 36 лет. Они познакомились в конце 1980-х в харьковской рок-среде. Инна посещала концерты местных групп и общалась с музыкантами. Когда они сблизились, Александр уже испытывал проблемы со здоровьем и заметно прихрамывал. В интервью для книги «Жизнь стоит того…» Инна вспоминала, что предложение руки и сердца Чернецкий фактически сделал без слов — они просто решили быть вместе

Александр Коряков / Коммерсантъ

Гости церемонии прощаются с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга
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Гости церемонии прощаются с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга

Александр Коряков / Коммерсантъ

Среди пришедших на прощание был лидер ДДТ Юрий Шевчук, сыгравший важную роль в судьбе Чернецкого в начале 1990-х. Еще в молодости у основателя «Разных людей» диагностировали болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы. Постепенно состояние ухудшалось, Чернецкий начал выходить на сцену на костылях, а затем оказался прикован к постели. В 1990 году альбом «Мазохизм» записывали прямо в квартире музыканта, оборудовав импровизированную студию возле его кровати
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Среди пришедших на прощание был лидер ДДТ Юрий Шевчук, сыгравший важную роль в судьбе Чернецкого в начале 1990-х. Еще в молодости у основателя «Разных людей» диагностировали болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание, поражающее позвоночник и суставы. Постепенно состояние ухудшалось, Чернецкий начал выходить на сцену на костылях, а затем оказался прикован к постели. В 1990 году альбом «Мазохизм» записывали прямо в квартире музыканта, оборудовав импровизированную студию возле его кровати

Александр Коряков / Коммерсантъ

На лечение Чернецкого требовались деньги, которых у его семьи не было. Тогда Юрий Шевчук и другие известные музыканты организовали сбор средств. В 1991 году ДДТ и «БГ-Бэнд» выступили на благотворительных концертах, а Шевчук вместе с Андреем Макаревичем (признан иностранным агентом), Борисом Гребенщиковым (признан иностранным агентом), Александром Градским и другими исполнителями принял участие в телевизионном обращении с просьбой помочь коллеге. Деньги присылали люди со всего Советского Союза, многие из которых даже не знали песен «Разных людей». В 1991 и 1992 годах Чернецкому заменили оба тазобедренных сустава, после чего он смог вернуться на сцену
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На лечение Чернецкого требовались деньги, которых у его семьи не было. Тогда Юрий Шевчук и другие известные музыканты организовали сбор средств. В 1991 году ДДТ и «БГ-Бэнд» выступили на благотворительных концертах, а Шевчук вместе с Андреем Макаревичем (признан иностранным агентом), Борисом Гребенщиковым (признан иностранным агентом), Александром Градским и другими исполнителями принял участие в телевизионном обращении с просьбой помочь коллеге. Деньги присылали люди со всего Советского Союза, многие из которых даже не знали песен «Разных людей». В 1991 и 1992 годах Чернецкому заменили оба тазобедренных сустава, после чего он смог вернуться на сцену

Александр Коряков / Коммерсантъ

Гости церемонии прощаются с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга
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Гости церемонии прощаются с Александром Чернецким в Феодоровском соборе Петербурга

Александр Коряков / Коммерсантъ

Рок-музыкант-мультиинструменталист, композитор, поэт и музыковед Олег «Дед» Сакмаров во время прощания
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Рок-музыкант-мультиинструменталист, композитор, поэт и музыковед Олег «Дед» Сакмаров во время прощания

Александр Коряков / Коммерсантъ

Авторы

  • Александр Коряков
    Александр Коряков
    руководитель фотослужбы
  • Полина Пучкова
    Полина Пучкова
    корреспондент отдела политики и общества