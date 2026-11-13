Руины ярославского манежа стали памятником федерального значения

Манеж был построен для 3-го Учебного Карабинерного полка. В 1918 году здание серьезно пострадало во время Ярославского восстания, после чего было восстановлено. В 2009 году две сохранившиеся стены манежа передвинули примерно на 15 м от первоначального местоположения.