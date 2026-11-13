Руины ярославского манежа стали памятником федерального значения
Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области утвердила предмет охраны манежа Николо-Мокринских казарм на Большой Октябрьской улице в Ярославле. Соответствующий приказ от 10 ноября опубликован на официальном портале правовой информации. От исторического здания, построенного в 1839 году, сохранились только две торцевые стены, закрепленные металлическими конструкциями.
Ранее приказом от 8 июля 2026 года Министерство культуры РФ включило манеж в единый реестр объектов культурного наследия в качестве памятника федерального значения в составе ансамбля Малой Ярославской мануфактуры (Николо-Мокринских казарм). Приказ был зарегистрирован Минюстом 20 октября.
Согласно документу региональной службы охраны ОКН, предметом охраны стали местоположение манежа, его историческая объемно-пространственная композиция и сохранившиеся кирпичные стены. При этом характеристики исторической крыши, оконных и дверных проемов, декоративного оформления фасадов и внутренней планировки предполагается установить в ходе научной реставрации.
Ранее вокруг охранного статуса манежа возник спор экспертов. В 2025 году историко-культурная экспертиза, заказанная собственником здания — АО «Блок-2», рекомендовала не включать его в реестр памятников из-за утраты историко-культурной ценности. Однако другая экспертиза, подготовленная по заказу региональной службы охраны ОКН, напротив, обосновала присвоение манежу федерального охранного статуса. Об этом сообщало издание «Хранители наследия».
Манеж был построен для 3-го Учебного Карабинерного полка. В 1918 году здание серьезно пострадало во время Ярославского восстания, после чего было восстановлено. В 2009 году две сохранившиеся стены манежа передвинули примерно на 15 м от первоначального местоположения.
В 2025 году региональная служба охраны ОКН обратилась в Арбитражный суд Ярославской области с иском об изъятии здания и земельного участка у АО «Блок-2» с последующей продажей на публичных торгах. Ведомство указывало на угрозу физической утраты памятника. В августе 2026 года суд отказал в удовлетворении иска.