Минобороны сообщило об уничтожении 76 БПЛА над Азовским морем и регионами
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) с 08:00 до 20:00 мск 12 ноября уничтожили 76 украинских беспилотников самолетного типа. Их сбили над Азовским морем и пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, беспилотники ликвидировали над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Крымом, а также над акваторией Азовского моря.
Ранее, в ночь на 12 ноября, российские средства ПВО уничтожили 71 беспилотник самолетного типа над территориями восьми регионов страны.
В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено публиковать сведения о расположении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.
Как отмечают власти, публикация таких материалов может раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и привести к повторным атакам на военные и гражданские объекты. Это также может создать угрозу жизни и здоровью людей.
За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.