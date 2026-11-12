Взорвавший офицера в Санкт-Петербурге преступник скрылся в Кишиневе

Взрыв прогремел утром возле магазина «Лента» на Колпинском шоссе в Шушарах, когда офицер выезжал с парковки. По предварительным данным, под днище машины было заложено СВУ, эквивалентное по мощности около 500 г в тротиловом эквиваленте. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ). Впоследствии, очевидно, оно трансформируется в посягательство на жизнь военнослужащего или теракт (ст. 317 или ст. 205 УК РФ).