Взорвавший офицера в Санкт-Петербурге преступник скрылся в Кишиневе
На юге Санкт-Петербурга в своем автомобиле был взорван полковник, проходивший службу в 6-й армии ВВС и ПВО, которая защищает небо над северо-западом России. Заложивший бомбу преступник бежал через Турцию в Молдавию. По тому же маршруту два месяца назад проследовала девушка, участвовавшая в аналогичном преступлении.
Взрыв прогремел утром возле магазина «Лента» на Колпинском шоссе в Шушарах, когда офицер выезжал с парковки. По предварительным данным, под днище машины было заложено СВУ, эквивалентное по мощности около 500 г в тротиловом эквиваленте. В ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ). Впоследствии, очевидно, оно трансформируется в посягательство на жизнь военнослужащего или теракт (ст. 317 или ст. 205 УК РФ).
Погибший занимал должность главного штурмана 6-й Ленинградской Краснознаменной, ордена Жукова армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, которой в прошлом году было присвоено звание «гвардейской».
По горячим следам было установлено, что машину заминировал сосед военного, снимавший квартиру в его доме. Правда, за несколько часов до взрыва он улетел в Турцию, а оттуда — в Молдавию.
Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно — за жертвой предположительно велось наблюдение с помощью видеокамеры.