Свердловские учреждения культуры смогут сдавать помещения в аренду

В Свердловской области 62 региональных учреждения культуры смогут сдавать свободные помещения в аренду для торговли книгами, газетами и журналами, а также проведения культурно-просветительских мероприятий. Соответствующее решение приняли на заседании правительства региона 12 ноября, сообщил губернатор Денис Паслер.