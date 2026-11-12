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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Урал

Свердловские учреждения культуры смогут сдавать помещения в аренду

В Свердловской области 62 региональных учреждения культуры смогут сдавать свободные помещения в аренду для торговли книгами, газетами и журналами, а также проведения культурно-просветительских мероприятий. Соответствующее решение приняли на заседании правительства региона 12 ноября, сообщил губернатор Денис Паслер.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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Речь идет о библиотеках, музеях и домах культуры, расположенных в зданиях, находящихся в государственной собственности.
Начальная цена договора аренды будет рассчитываться по льготной ставке — 1 руб. в год за 1 кв. м площади.
Нововведение, по мнению властей, позволит создать в государственных учреждениях культуры новые точки притяжения – уральцы получат еще больше возможностей для знакомства с качественной литературой и посещения интересных культурных событий.

Авторы

  • Полина Бабинцева