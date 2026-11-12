Надзору не удалось отсудить акции Петербургского нефтяного терминала
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 12 ноября признал законным отказ обратить в доход государства 45% акций крупнейшего российского терминала по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе — АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ). Он принадлежит Елене Васильевой — жене одного из основателей ПНТ Сергея Васильева. Ранее арбитраж пришел к выводу, что сохранение у нее акций не влечет за собой рисков возникновения угрозы обороне страны. Также Генпрокуратуре отказано во взыскании в казну 4,4 млрд дивидендов.
В апелляции Генпрокуратура обжаловала решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 11 сентября отклонил иск ведомства к Елене Васильевой, Сергею Васильеву, а также кипрской компании «Мобалко Холдингс Лимитед» (Mobalco Holdings Limited). Бенефициаром последней через панамскую компанию являлся господин Васильев. А сама кипрская фирма до 2022 года была собственником 50% акций АО «Петербургский нефтяной терминал».
Надзорный орган оспаривал в арбитраже сделки 2022 года, когда господин Васильев в рамках деофшоризации перевел себе 50% акций из иностранной компании, а впоследствии после инсульта, в том же году, подарил свою долю супруге Елене Васильевой. Генпрокуратура сочла, что ответчики нарушили Федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», и требовала признать сделки ничтожными.
В частности, как стало известно “Ъ”, прокуратура утверждала, что Елена Васильева имеет вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где учредила компанию «Волесия Проджект Менеджмент Сервисес ЛЛС», куда якобы выводила доходы от бизнеса.