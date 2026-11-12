Надзору не удалось отсудить акции Петербургского нефтяного терминала

Надзорный орган оспаривал в арбитраже сделки 2022 года, когда господин Васильев в рамках деофшоризации перевел себе 50% акций из иностранной компании, а впоследствии после инсульта, в том же году, подарил свою долю супруге Елене Васильевой. Генпрокуратура сочла, что ответчики нарушили Федеральный закон №57 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», и требовала признать сделки ничтожными.