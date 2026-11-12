«Салават Юлаев» в домашнем матче уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4
Матч между хоккейными клубами «Салават Юлаев» (Уфа) и «Ак Барс» (Казань), состоявшийся на льду «Уфа-Арены», завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.
В составе казанцев забросили Семен Терехов, Никита Лямкин, Альберт Яруллин и Александр Хмелевский. Три из четырех шайб «Ак Барс» забил во втором периоде. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил вратаря Ивана Бочарова на Семена Вязового.
Единственный отличившийся в составе уфимцев — Ефим Гуркин: его гол состоялся менее чем за три минуты до конца матча.
Нынешнее поражение «Салавата Юлаева» от «Ак Барса» — третье в регулярном чемпионате КХЛ в сезоне 2026/2027. Все матчи проиграны на домашней площадке.