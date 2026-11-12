«Салават Юлаев» в домашнем матче уступил «Ак Барсу» со счетом 1:4

В составе казанцев забросили Семен Терехов, Никита Лямкин, Альберт Яруллин и Александр Хмелевский. Три из четырех шайб «Ак Барс» забил во втором периоде. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Салавата Юлаева» заменил вратаря Ивана Бочарова на Семена Вязового.