СКР завершил расследование убийства криптотрейдера Романа Новака и его жены
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении Юрия Шарыпова, являющегося ветераном боевых действий за участие в СВО. Ему инкриминируют убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и незаконный оборот наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Последнее обвинение связано с кокаином, который силовики обнаружили в квартире фигуранта при обыске в ноябре 2025 года.
Как считает следствие, обвиняемый Шарыпов был одним из исполнителей убийства Романа и Анны Новак, произошедшего в городе Хатта в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно фабуле дела, в июне—июле 2025 года с обвиняемым связался неизвестный, предложивший убить супругов за вознаграждение. Всего преступникам обещали заплатить не менее 10 млн руб.
После этого Шарыпов связался со знакомым, которому предложил стать соучастником. Во время подготовки к преступлению фигурантам передали шокер и другие предметы нападения, а также химикаты. Все это они привезли на виллу в Хатте.
В октябре 2025 года преступники связались с Романом Новаком под видом инвесторов. Они пригласили его с супругой на виллу. Личный водитель высадил их на стоянке у озера, где пара пересела в другой автомобиль и уехала на встречу. После этого пара перестала выходить на связь.