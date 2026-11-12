СКР завершил расследование убийства криптотрейдера Романа Новака и его жены

В октябре 2025 года преступники связались с Романом Новаком под видом инвесторов. Они пригласили его с супругой на виллу. Личный водитель высадил их на стоянке у озера, где пара пересела в другой автомобиль и уехала на встречу. После этого пара перестала выходить на связь.