В Воронежской области стоимость путевок в детские лагеря вырастет на 6,8%

Власти Воронежской области подготовили проект постановления об увеличении базовой стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря в 2027 году на 6,8% по сравнению с 2026 годом. Она используется для расчета компенсации для детей работающих граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.