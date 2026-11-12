В Воронежской области стоимость путевок в детские лагеря вырастет на 6,8%
Власти Воронежской области подготовили проект постановления об увеличении базовой стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря в 2027 году на 6,8% по сравнению с 2026 годом. Она используется для расчета компенсации для детей работающих граждан. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.
Согласно документу, базовая стоимость одного дня круглосуточного пребывания ребенка в стационарном лагере составит 1,2 тыс. руб. В нестационарном лагере с круглосуточным пребыванием она достигнет 961,5 руб., с дневным пребыванием — 480,8 руб.
Таким образом, базовая стоимость путевки в стационарный лагерь с круглосуточным пребыванием составит:
за 14 дней — 16,6 тыс. руб.;
за 18 дней — 21,3 тыс. руб.;
за 21 день — 24,8 тыс. руб.
В сентябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Белгородская область отправила 750 школьников в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего за счет федерального финансирования в размере 1,2 млрд руб. отдых планировалось организовать для 16,5 тыс. детей.