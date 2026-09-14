Белгородская область отправит 16,5 тысяч детей к морю за 1,2 млрд рублей

В понедельник, 14 сентября, 750 школьников из Белгорода, Валуйского, Волоконовского и Вейделевского округов уехали к морю в оздоровительные лагеря Краснодарского края. Всего же благодаря решению о выделении 1,2 млрд руб. из федерального бюджета регион сможет отправить на отдых и оздоровление 16,5 тыс. детей. Об этом рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По информации господина Шуваева, на сегодняшний день уже вернулись из поездки или еще продолжают отдыхать возле моря порядка 11 350 юных белгородцев.

«Искренне благодарю федеральный центр за внимание к Белгородчине и помощь нашим семьям»,— написал врио главы региона в своих соцсетях.

Чтобы записать ребенка на отдых, жителям Белгородской области достаточно обратиться с заявлением в свое учебное заведение.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в Белгородской области 12% школ начали учебный год в дистанционном формате. В 14 муниципальных образованиях, не относящихся к приграничным, все школы и детские сады работают в обычном режиме. В восьми приграничных округах введен «смешанный режим».

Денис Данилов